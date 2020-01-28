Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Ocak Salı Kanal D, Show Tv, Atv yayın akışı
Bugün televizyonda hangi diziler var? merak ediliyor. Bu akşam dizi izlemek isteyenler hangi dizilerin yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Salı günleri dizileri arasında yer alan EDHO verdiği 4 haftalık aranın ardından 155. bölümü ile ekranlara dönüyor. Star Tv'de yayınlanan Çocuk dizisi bu akşam yayınlanacak final bölümü ekranlara veda ediyor. 28 Ocak Salı Kanal D, Show Tv, Atv, Fox Tv, Tv8 yayın akışı haberimizde..
28 Ocak Salı Kanal D, Show Tv, Atv, Fox Tv, Tv8 yayın akışı merakla araştırılıyor. Bu akşam televizyonda dizi izlemek isteyenler hangi dizilerin yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Salı günleri dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 4 haftalık aranın ardından 154. bölümü ile bu akşam ekranlara dönüyor. Star Tv'de yayınlanan Çocuk dizisi bu akşam final yapıyor. Show Tv'de bugün Ramo dizisi 3. bölümü ile ekranlara gelecek. İşte Salı günü dizileri...
28 OCAK SALI GÜNÜ ATV YAYIN AKIŞI
Bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ekranlara gelecek.
28 OCAK SALI GÜNÜ KANAL D YAYIN AKIŞI
Hekimoğlu yeni bölümü bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de yayınlanacak.
28 OCAK SALI GÜNÜ FOX YAYIN AKIŞI
Bu akşam FOX Tv'de Kadın dizisi yeni bölümü ile ekranlara gelecek.
28 OCAK SALI GÜNÜ SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show Tv'de bugün Ramo dizisi 3. bölümü ile ekranlara gelecek.
28 OCAK SALI GÜNÜ STAR TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında Çocuk dizisi final bölümü ile ekranlara gelecek.
28 OCAK SALI GÜNÜ TV8 YAYIN AKIŞI
Tv8'de bugün saat 20:00'de O Ses Türkiye yeni bölümü yayınlanacak.