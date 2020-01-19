Bugün televizyonda hangi diziler var? 19 Ocak Pazar Star Tv, Kanal D, ATV, FOV Tv yayın akışları

19 Ocak Pazar Star Tv, Kanal D, ATV, FOV Tv yayın akışları merak ediliyor. Bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam da birbirinden iddialı yapımlar ekranlara geliyor. Pazar akşamını evde geçirmek isteyenler bu akşam televizyonda neler olduğunu öğrenmek istiyor. 19 Ocak Pazar günü yayın akışlarına göre, Kanal D'de saat 20:00'de Çok Güzel Hareketler 2, Star Tv'de Güvercin dizisinin yeni bölümü ekranlara geliyor. 19 Ocak Pazar Star Tv, Kanal D, ATV, FOV Tv yayın akışları haberimiz içerisinde yer alıyor.

19 OCAK PAZAR GÜNÜ KANAL D YAYIN AKIŞI

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de yayınlanacak.

19 OCAK PAZAR GÜNÜ STAR TV YAYIN AKIŞI

Güvercin dizisi bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yer alacak.

19 OCAK PAZAR GÜNÜ ATV YAYIN AKIŞI

ATV 19 Ocak Pazar günü yayın akışına göre, Kayıp Balık Dori Tv'de ilk kez saat 20:00'de yayınlanacak.

19 OCAK PAZAR GÜNÜ SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de bugün Zemheri'nin tekrarı ekranlara gelecek.

19 OCAK PAZAR GÜNÜ TV8 YAYIN AKIŞI

Tv8'de bugün saat 20:00'de O Ses Türkiye ekranlara gelecek.

19 OCAK PAZAR GÜNÜ FOX YAYIN AKIŞI

Bu akşam FOX Tv'de Savaşçı ekranlara gelecek.