İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekibin, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaştığı Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Bugün Arka Sokaklar var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yılbaşı nedeni ile Arka Sokaklar ekranlara bir iki haftalık ara verdi. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı haberimizde yer alıyor.

ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI?

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm bugün Kanal D ekranlarında yer almayacak.

10 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D ekranlarında bu akşam Arka Sokaklar'ın tekrar bölümü yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar yeni bölüm 17 Ocak Cuma günü saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 537. Bölümde Kurye'nin yaşadığı haberi, ekipte bomba etkisi yaratıyor!

Kurye'nin peşindeki ekibimiz öldüğü haberi ile rahat bir nefes almıştı. Fakat, adli tıptan gelen yeni bilgilerle yaşadığı ortaya çıkıyor. Adli tıbbın bilgisayarını hack'leyen Kurye, herkesi atlatıp gizlenmeyi başarıyor. Rıza Baba kendisine gelen yeni bilgilerle Kurye'nin yaşadığını ekibiyle paylaşıyor ve tekrar onun peşine düşülüyor. Hüsnü, bu haberi Zeliş'ten gizleyerek yeni bir travma yaşamasına engel olmaya çalışyor; fakat Kurye, Zeliş'in peşine ve ekiple hesaplaşma peşine düşüyor. Pınar, ikiz bebekleri ile ilgili sıkıntı yüzünden hastaneye kaldırılıyor. Bir bebeğin karnında ölmesi üzerine ikinci bebeğin de alınma durumu doğuyor. Ameliyat sonrası ekip ve Zeliş, Rıza Baba ve ailesine destek için hastaneye gelirler. Kurye de hastanededir. Zeliş'in karşısına dikilerek ona büyük bir şok yaşatır ve ailesi ile tehdit ederek intikam hamlesini başlatır.