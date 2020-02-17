Bu akşam TV'de neler var? 17 Şubat Pazartesi Star Tv, Show Tv, Atv, Tv8 yayın akışları

Pazartesi günleri birbirinden iddialı dizi ve programların yeni bölümleri yayınlanıyor. Bu akşam televizyonda neler var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam Star Tv'de Sefirin Kızı, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Zalim İstanbul, Show'da Çukur ve Tv8'de Survivor'ın yeni bölümleri ekranlara geliyor. Merak edilen Tv yayın akışlarını haberimiz içerisinden inceleyebilirsiniz.

17 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI

Bu akşam Tv8'de saat 20:00'de Survivor yeni bölüm ekranlara gelecek.

17 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de Çukur dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek.

17 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de Zalim İstanbul yeni bölümü yayınlanacak.

17 ŞUBAT FOX YAYIN AKIŞI

Bugün saat 20:00'de FOX Tv'de Yasak Elma yeni bölümü ekranlara gelecek.

17 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI

Star Tv'de bu akşam Sefirin Kızı yeni bölümü yer alacak.

17 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

ATV'de bu akşam saat 20:00'de Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü yayınlanacak.