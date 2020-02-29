Bu akşam Tv'de ne var? 29 Şubat Cumartesi Kanal D, Atv, Star Tv, Tv8 yayın akışı

29 Şubat Kanal D, Atv, Star Tv, Tv8 yayın akışı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Cumartesi günleri kanallarda birbirinden iddialı diziler, filmler ve programlar yayınlanıyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında İki İyi Çocuk filmi, Star Tv'de Mumya filmi, Show Tv'de ise Lion filmi ekranlara geliyor. İşte tüm kanalların yayın akışı haberimizde..

29 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI

Star'da bu akşam saat 20:00'de yabancı film Mumya ekranlara gelecek.

29 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show'da bu akşam Lion filmi yayınlanacak.

29 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI



Bu akşam Kanal D ekranlarında İki İyi Çocuk filmi Tv'de ilk kez yayınlanacak. Film saat 20:00'de izleyiciler ile buluşacak.



29 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

ATV'de bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ekranlara gelecek.

29 ŞUBAT FOX TV YAYIN AKIŞI

Zümrüdüanka'nın yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de FOX ekranlarında olacak.

29 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 yayın akışına göre, bu akşam Survivor 2020 ekranlara gelecek.