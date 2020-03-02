Bu akşam televizyonda ne var? 2 Mart ATV, Star TV, TV 8 yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı televizyon izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler akşam Tv'de hangi diziler var? sorusunu soruyor. 2 Mart pazartesi hangi diziler var sorusu yoğun bir şekilde aratılıyor.
2 Mart Pazartesi Star TV, Fox, ATV ve TV 8 yayın akışında neler olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Her hafta belirlenen gün ve saatlerde yayınlanan dizilerin yeni bölümleri, programlar ve filmler ile ekranlara geliyor. Bu akşam Tv’de hangi dizilerin ve programların neler olduğunu öğrenmek isteyenler detaylar haberde.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam Fox TV’de 20:00’da Yasak Elma ekrana gelecek.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de pazartesi akşamı 20:00’da Sefirin Kızı yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 20:00’da Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ekrana gelecek.
TV 8 YAYIN AKIŞI
20:00’da Survivor 2020 yeni bölümü ile ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Bu akşam 20:00’da Zalim İstanbul ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20:00’da Çukur dizisi yayınlanacak.