Bu akşam televizyonda ne var? 2 Mart ATV, Star TV, TV 8 yayın akışı

2 Mart Pazartesi Star TV, Fox, ATV ve TV 8 yayın akışında neler olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Her hafta belirlenen gün ve saatlerde yayınlanan dizilerin yeni bölümleri, programlar ve filmler ile ekranlara geliyor. Bu akşam Tv’de hangi dizilerin ve programların neler olduğunu öğrenmek isteyenler detaylar haberde.



FOX TV YAYIN AKIŞI



Bu akşam Fox TV’de 20:00’da Yasak Elma ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de pazartesi akşamı 20:00’da Sefirin Kızı yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20:00’da Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ekrana gelecek.

TV 8 YAYIN AKIŞI

20:00’da Survivor 2020 yeni bölümü ile ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Bu akşam 20:00’da Zalim İstanbul ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’da Çukur dizisi yayınlanacak.