Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 30 Ocak Perşembe ATV, Show TV, FOX TV yayın akışı!
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? merakla araştırılıyor. Sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler bugün Tv yayın akışlarında hangi yapımların ekrana geleceğini öğrenmek istiyor. Bu akşam FOX Tv ekranlarında Mucize Doktor, Atv ekranlarında ise Bir Zamanlar Çukurova yayınlanacak. 30 Ocak Perşembe ATV, Show TV, TRT 1, TV 8 yayın akışı haberimizde..
Perşembe günü dizileri arama motorlarında araştırılıyor. Her hafta sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Dizilerin yeni bölümleri için heyecanlanan izleyiciler bu akşam hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyorlar. Bu akşam FOX Tv ekranlarında Mucize Doktor, Atv ekranlarında ise Bir Zamanlar Çukurova yayınlanacak. 30 Ocak Perşembe ATV, Show TV, TRT 1, TV 8 yayın akışına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de bu akşam saat 20:00’de Suçlu filmi ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 20:00’de Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekrana gelecek.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de bu akşam 20:00’de Babil özel bölümü yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de bu akşam 3'Te 3 Tarih programı ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam saat 20:00'de Mucize Doktor ekranlara gelecek.
TV 8 YAYIN AKIŞI
30 Ocak’ta TV 8’de Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.