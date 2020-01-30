Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 30 Ocak Perşembe ATV, Show TV, FOX TV yayın akışı!

Perşembe günü dizileri arama motorlarında araştırılıyor. Her hafta sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Dizilerin yeni bölümleri için heyecanlanan izleyiciler bu akşam hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyorlar. Bu akşam FOX Tv ekranlarında Mucize Doktor, Atv ekranlarında ise Bir Zamanlar Çukurova yayınlanacak. 30 Ocak Perşembe ATV, Show TV, TRT 1, TV 8 yayın akışına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de bu akşam saat 20:00’de Suçlu filmi ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20:00’de Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de bu akşam 20:00’de Babil özel bölümü yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de bu akşam 3'Te 3 Tarih programı ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de Mucize Doktor ekranlara gelecek.

TV 8 YAYIN AKIŞI

30 Ocak’ta TV 8’de Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.