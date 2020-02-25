Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 25 Şubat Salı Kanal D, Star Tv, Atv, Tv8 yayın akışları
Salı günleri birbirinden iddialı yapımlar ekranlara geliyor. Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 25 Şubat Salı günü Show Tv'de Ramo, Kanal D'de Hekimoğlu, Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinin yeni bölümleri ekranlara gelecek. Tv yayın akışlarının tamamı haberimizde...
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bu akşam evde dizi izlemek isteyenler hangi kanalda hangi dizinin ekranlara geleceğini merak ediyor. Salı günleri birbirinden iddialı diziler izleyicilerle buluşuyor. 25 Şubat yayın akışlarına göre, Ramo, Hekimoğlu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak. İşte Kanal D, Star Tv, Atv, Tv8 yayın akışları..
25 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI
Bu akşam Tv8'de saat 20:00'de Survivor yeni bölüm ekranlara gelecek.
25 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI
Bu akşam saat 20:00'de Hekimoğlu yeni bölümü yayınlanacak.
25 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI
ATV'de bu akşam saat 20:00'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü yayınlanacak.
25 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show Tv'de Ramo dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek.
25 ŞUBAT FOX YAYIN AKIŞI
Bugün saat 20:00'de FOX Tv'de Kafalar Karışık filmi ekranlara gelecek.
25 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI
Star Tv'de bu akşam Hızlı ve Öfkeli 5 filmi yer alacak.