Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 25 Şubat Salı Kanal D, Star Tv, Atv, Tv8 yayın akışları

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bu akşam evde dizi izlemek isteyenler hangi kanalda hangi dizinin ekranlara geleceğini merak ediyor. Salı günleri birbirinden iddialı diziler izleyicilerle buluşuyor. 25 Şubat yayın akışlarına göre, Ramo, Hekimoğlu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak. İşte Kanal D, Star Tv, Atv, Tv8 yayın akışları..

25 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI

Bu akşam Tv8'de saat 20:00'de Survivor yeni bölüm ekranlara gelecek.

25 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de Hekimoğlu yeni bölümü yayınlanacak.

25 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

ATV'de bu akşam saat 20:00'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü yayınlanacak.

25 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de Ramo dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek.

25 ŞUBAT FOX YAYIN AKIŞI

Bugün saat 20:00'de FOX Tv'de Kafalar Karışık filmi ekranlara gelecek.

25 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI

Star Tv'de bu akşam Hızlı ve Öfkeli 5 filmi yer alacak.