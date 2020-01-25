Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 25 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, Show Tv yayın akışı
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? merakla araştırılıyor. Bu akşam evde televizyon izlemek isteyenler hangi dizilerin yeni bölümlerinin, hangi dizilerin tekrar bölümlerinin yayınlanacağını araştırıyor. Tv yayın akışlarına göre, bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de Kung Fu Panda 2 filmi ekranlara gelecek. FOX Tv'de ise yeni dizi Zümrüdüanka'nın ilk bölümü yayınlanacak. İşte 25 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, Star Tv, Show Tv yayın akışı..
Cumartesi dizileri hangileri? 25 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, Star Tv, Show Tv yayın akışı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hangi kanalda, hangi yapımların yayınlanacağı haftalık olarak planlanıyor. Kanallar yayın akışlarında dizilerin gün ve saatlerini yayınlıyor. 25 Ocak Cumartesi Tv yayın akışlarına göre, Kanal D'de saat 20:00'de Kung Fu Panda 2 filmi ekranlara gelecek. FOX Tv'de yeni dizi Zümrüdüanka başlayacak. Show Tv'de ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümü ekranlara gelecek.
25 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ ATV YAYIN AKIŞI
Bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayınlanacak.
25 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ KANAL D YAYIN AKIŞI
Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de Kung Fu Panda 2 yayınlanacak.
25 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ STAR TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında Babil dizisi tekrar bölümü ekranlara gelecek.
25 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show Tv'de bugün Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümü yayınlanacak.
25 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ FOX YAYIN AKIŞI
Bu akşam FOX Tv'de yeni dizi Zümrüdüanka dizisi ilk bölümü ile ekranlara gelecek.
25 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ TV8 YAYIN AKIŞI
Tv8'de bugün saat 20:00'de O Ses Türkiye yeni bölümü yayınlanacak.