Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 25 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, Show Tv yayın akışı

Cumartesi dizileri hangileri? 25 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, Star Tv, Show Tv yayın akışı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hangi kanalda, hangi yapımların yayınlanacağı haftalık olarak planlanıyor. Kanallar yayın akışlarında dizilerin gün ve saatlerini yayınlıyor. 25 Ocak Cumartesi Tv yayın akışlarına göre, Kanal D'de saat 20:00'de Kung Fu Panda 2 filmi ekranlara gelecek. FOX Tv'de yeni dizi Zümrüdüanka başlayacak. Show Tv'de ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümü ekranlara gelecek.

25 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ ATV YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayınlanacak.

25 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ KANAL D YAYIN AKIŞI

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de Kung Fu Panda 2 yayınlanacak.

25 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ STAR TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında Babil dizisi tekrar bölümü ekranlara gelecek.

25 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de bugün Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümü yayınlanacak.

25 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ FOX YAYIN AKIŞI

Bu akşam FOX Tv'de yeni dizi Zümrüdüanka dizisi ilk bölümü ile ekranlara gelecek.

25 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ TV8 YAYIN AKIŞI

Tv8'de bugün saat 20:00'de O Ses Türkiye yeni bölümü yayınlanacak.