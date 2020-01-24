Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 24 Ocak Cuma Kanal D, ATV, Star Tv yayın akışı

24 Ocak Cuma Kanal D, ATV, Star Tv, Show Tv, Fox Tv yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam televizyonda hangi diziler var? izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi hayranları bu akşam kanallarda hangi dizilerin yer alacağını öğrenmek istiyor. Bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında sevilen dizi Hercai yayınlanacak. FOX Tv'de ise yeni yarışma Benimle Söyle programı ekranlara gelecek.

24 OCAK CUMA GÜNÜ KANAL D YAYIN AKIŞI

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de Arka Sokaklar yeni bölümü yayınlanacak.

24 OCAK CUMA GÜNÜ STAR TV YAYIN AKIŞI

Babil dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yer alacak.

24 OCAK CUMA GÜNÜ SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de bugün Güldür Güldür'ün yeni bölümü yayınlanacak.

24 OCAK CUMA GÜNÜ ATV YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında Hercai yayınlanacak.

24 OCAK CUMA GÜNÜ FOX YAYIN AKIŞI

Bu akşam FOX Tv'de Benimle Söyle programı ekranlara gelecek.

24 OCAK CUMA GÜNÜ TV8 YAYIN AKIŞI

Tv8'de bugün saat 20:00'de O Ses Türkiye Kolajı yayınlanacak.