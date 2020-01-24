Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 24 Ocak Cuma Kanal D, ATV, Star Tv yayın akışı
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? merakla araştırılıyor. Bu akşam evde televizyon izlemek isteyenler hangi dizilerin yeni bölümlerinin, hangi dizilerin tekrar bölümlerinin yayınlanacağını araştırıyor. Tv yayın akışlarına göre, bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de Arka Sokaklar yeni bölümü, Show Tv'de ise Güldür Güldür'ün yeni bölümü yayınlanacak. 24 Ocak Cuma Kanal D, ATV, Star Tv yayın akışı haberimizde...
24 Ocak Cuma Kanal D, ATV, Star Tv, Show Tv, Fox Tv yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam televizyonda hangi diziler var? izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi hayranları bu akşam kanallarda hangi dizilerin yer alacağını öğrenmek istiyor. Bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında sevilen dizi Hercai yayınlanacak. FOX Tv'de ise yeni yarışma Benimle Söyle programı ekranlara gelecek.
24 OCAK CUMA GÜNÜ KANAL D YAYIN AKIŞI
Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de Arka Sokaklar yeni bölümü yayınlanacak.
24 OCAK CUMA GÜNÜ STAR TV YAYIN AKIŞI
Babil dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yer alacak.
24 OCAK CUMA GÜNÜ SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show Tv'de bugün Güldür Güldür'ün yeni bölümü yayınlanacak.
24 OCAK CUMA GÜNÜ ATV YAYIN AKIŞI
Bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında Hercai yayınlanacak.
24 OCAK CUMA GÜNÜ FOX YAYIN AKIŞI
Bu akşam FOX Tv'de Benimle Söyle programı ekranlara gelecek.
24 OCAK CUMA GÜNÜ TV8 YAYIN AKIŞI
Tv8'de bugün saat 20:00'de O Ses Türkiye Kolajı yayınlanacak.