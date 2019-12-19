Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 19 Aralık Show TV, Star TV, Fox, Kanal D, Atv yayın akışı
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? merak ediliyor. Perşembe akşamını evde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler hangi kanalda hangi dizinin yayınlandığını öğrenmek istiyor. 19 Aralık Show TV, Star TV, Fox, Kanal D, Atv yayın akışı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. TV yayın akışları kanalların sitelerinde haftalık olarak yayınlanıyor. Peki, Perşembe günü dizileri neler? Bu akşam televizyonda hangi diziler var? İşte yanıtı...
19 Aralık Show TV, Star TV, Fox, Kanal D, Atv yayın akışı merak ediliyor. Televizyon izleyicileri bugün hangi kanalda hangi yapımın yayınlanacağını öğrenmek istiyor. 19 Aralık Perşembe günü yayınlanacak dizi ve filmler kanalların yayın akışlarında açıklandı. Bu akşam ATV'de Bir Zamanlar Çukurova dizisi 49. bölümü ile, Fox Tv'de ise Mucize Doktor yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Bu akşam televizyonda hangi diziler var? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.
19 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI
Bu akşam ATV'de Bir Zamanlar Çukurova dizisi 49. bölümü ile ekranlara geliyor.
19 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D'de saat 20:00'de yeni dizi Hekimoğlu 'nun terar bölümü yayınlanıyor.
19 ARALIK FOX TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam Fox Tv'de saat 20:00'de Mucize Doktor yeni bölümü ile ekranlara geliyor.
19 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1'de saat 20:00'de 3'te 3 Tarih programı yayınlanacak.
19 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam Star Tv'de saat 20:00'de Sarışın Bomba filmi ekranlara geliyor.
19 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show Tv'de bu akşam saat 20:00'de Aile Arasında filmi ekranlarda olacak.
19 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI
TV8'de bu akşam saat 20:00'de Masterchef Türkiye Masterclass bölümü yayınlanıyor.