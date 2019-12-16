Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 16 Aralık Pazartesi Atv, Trt, Tv8, Show, Fox yayın akışı

16 Aralık Pazartesi Atv, Trt, Tv8, Show, Fox yayın akışı, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam televizyon izlemek isteyenler akşam hangi kanalda hangi yapımın yer aldığını öğrenmek istiyor. Bu akşam televizyonda hangi diziler var? merak ediliyor. 16 Aralık Pazartesi günü yayın akışlarına göre, Kanal D'de saat 20:00'de Zalim İstanbul, Star Tv'de yeni dizi Sefirin Kızı yayınlanıyor. 16 Aralık Pazartesi Atv, Trt, Tv8, Show, Fox yayın akışı haberimizde..

16 ARALIK PAZARTESİ YAYIN AKIŞLARI

16 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

Star Tv'de bu akşam 20:00'de yeni dizi Sefirin Kızı ilk bölümü ile ekranlara gelecek.

16 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D'de bu akşam 20:00'de Zalim İstanbul yayınlanacak.

16 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

Atv'de bu akşam saat 20:00'de Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayınlanacak.

16 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de saat 20:00 Çukur ekranlarda olacak.

16 ARALIK TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1'de bugün Vuslat dizisi ekranlara gelecek.

16 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de Masterchef Türkiye ekranlara gelecek.

16 ARALIK FOX TV YAYIN AKIŞI

Bugün Fox Tv'de saat 20:00 Yasak Elma yeni bölümü yayınlanacak.