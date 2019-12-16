Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 16 Aralık Pazartesi Atv, Trt, Tv8, Show, Fox yayın akışı
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu akşam evde televizyon izlemek isteyen vatandaşlar 16 Aralık Pazartesi Atv, Trt, Tv8, Show, Fox yayın akışını araştırıyor. TV yayın akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. İzleyiciler kanalların yayın akışına bakarak sevdiği dizi ve programların gün ve saatlerini de yakından takip ediyor. İşte Pazartesi günü dizileri haberimizde..
16 Aralık Pazartesi Atv, Trt, Tv8, Show, Fox yayın akışı, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam televizyon izlemek isteyenler akşam hangi kanalda hangi yapımın yer aldığını öğrenmek istiyor. Bu akşam televizyonda hangi diziler var? merak ediliyor. 16 Aralık Pazartesi günü yayın akışlarına göre, Kanal D'de saat 20:00'de Zalim İstanbul, Star Tv'de yeni dizi Sefirin Kızı yayınlanıyor. 16 Aralık Pazartesi Atv, Trt, Tv8, Show, Fox yayın akışı haberimizde..
16 ARALIK PAZARTESİ YAYIN AKIŞLARI
16 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI
Star Tv'de bu akşam 20:00'de yeni dizi Sefirin Kızı ilk bölümü ile ekranlara gelecek.
16 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D'de bu akşam 20:00'de Zalim İstanbul yayınlanacak.
16 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI
Atv'de bu akşam saat 20:00'de Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayınlanacak.
16 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show Tv'de saat 20:00 Çukur ekranlarda olacak.
16 ARALIK TRT1 YAYIN AKIŞI
TRT1'de bugün Vuslat dizisi ekranlara gelecek.
16 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI
Bu akşam saat 20:00'de Masterchef Türkiye ekranlara gelecek.
16 ARALIK FOX TV YAYIN AKIŞI
Bugün Fox Tv'de saat 20:00 Yasak Elma yeni bölümü yayınlanacak.