Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 13 Ekim Pazar ATV, Star, Kanal D, Fox TV, TV8 yayın akışı

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 13 Ekim Pazar ATV, Star, Kanal D, Fox TV, TV8 yayın akışı

Bu akşam televizyonda hangi diziler var" 13 Ekim Pazar ATV, Star, Kanal D, Fox TV, TV8 yayın akışı

13 Ekim televizyon yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Pazar akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, hangi kanalda hangi dizi, film ya da yarışmanın olduğunu öğrenmek istiyor. Her kanalın yayın akışı günlük olarak sitesinde yayınlanıyor. Bu akşam Kanal D ekranlarına Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm gelirken, TV8'de ise O Ses Türkiye'nin yeni bölümü yayınlanacak. Peki, diğer kanallarda neler var? İşte 13 Ekim Pazar ATV, Star, Kanal D, Fox TV yayın akışı haberimizde.

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Hangi yarışmalar yayınlanacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 13 Ekim televizyon yayın akışı merak ediliyor. Pazar akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyen izleyiciler, hangi kanalda hangi dizi, film ya da yarışmanın yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Her kanal yayın akışı günlük olarak sitesinde yayınlanıyor. 13 Ekim Pazar ATV, Star, Kanal D, Fox TV yayın akışı haberimiz içerisinde yer alıyor.

KANAL D 13 EKİM YAYIN AKIŞI

Bu akşam Kanal D ekranlarında Çok Güzel Harekerler 2 yeni bölüm yayınlanacak. 23:45'te Detay Kanal De ekranlarında olacak.

ATV 13 EKİM YAYIN AKIŞI

ATV ekranlarında bu akşam Kimse Bilmez dizisinin 17. bölümü yayınlanacak.

STAR TV 13 EKİM YAYIN AKIŞI

Star TV'de bu akşam saat 20:00'de Yabancı Sinema - BAS GAZA TV'de İlk kez yayınlanacak.

FOX TV 13 EKİM YAYIN AKIŞI

Bu akşam FOX TV'de saat 20:00'de Savaşçı yayınlanacak.

SHOW TV 13 EKİM YAYIN AKIŞI

Show TV'de bu akşam saat 20:00'de Aşk Ağlatır yeni bölümü ekranlara gelecek.

TV8 13 EKİM YAYIN AKIŞI

TV8 ekranlarında saat 20:00'de O Ses Türkiye Yeni Bölüm yayınlanacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Karnı burnunda tribünde
Simge Sağın: Özüme döndüm
Nesrin Cavadzade sırrını açıkladı!
Seren Serengil'in keyfi yerinde
Büyük aşk bitti! Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin ayrıldı...
<p>Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda

Hisar-A´da seri üretime geçiliyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Herkesi şaşkına çeviren gelişme! Bir Recep Sert portresi...

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı