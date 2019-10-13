Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 13 Ekim Pazar ATV, Star, Kanal D, Fox TV, TV8 yayın akışı

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Hangi yarışmalar yayınlanacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 13 Ekim televizyon yayın akışı merak ediliyor. Pazar akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyen izleyiciler, hangi kanalda hangi dizi, film ya da yarışmanın yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Her kanal yayın akışı günlük olarak sitesinde yayınlanıyor. 13 Ekim Pazar ATV, Star, Kanal D, Fox TV yayın akışı haberimiz içerisinde yer alıyor.

KANAL D 13 EKİM YAYIN AKIŞI

Bu akşam Kanal D ekranlarında Çok Güzel Harekerler 2 yeni bölüm yayınlanacak. 23:45'te Detay Kanal De ekranlarında olacak.

ATV 13 EKİM YAYIN AKIŞI

ATV ekranlarında bu akşam Kimse Bilmez dizisinin 17. bölümü yayınlanacak.

STAR TV 13 EKİM YAYIN AKIŞI

Star TV'de bu akşam saat 20:00'de Yabancı Sinema - BAS GAZA TV'de İlk kez yayınlanacak.

FOX TV 13 EKİM YAYIN AKIŞI

Bu akşam FOX TV'de saat 20:00'de Savaşçı yayınlanacak.

SHOW TV 13 EKİM YAYIN AKIŞI

Show TV'de bu akşam saat 20:00'de Aşk Ağlatır yeni bölümü ekranlara gelecek.

TV8 13 EKİM YAYIN AKIŞI

TV8 ekranlarında saat 20:00'de O Ses Türkiye Yeni Bölüm yayınlanacak.