Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 1 Ocak 2020 Çarşamba ATV, Kanal D, Star Tv yayın akışı

1 Ocak 2020 Çarşamba ATV, Kanal D, Star Tv yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Çarşamba akşamları televizyon kanallarında sevilen diziler ekrana geliyor. Dizi hayranları arama motorlarında "Bu akşam televizyonda hangi diziler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Çarşamba günleri Atv'de Kuruluş Osman, Tv8'de yeni dizi Doğduğun Ev Kaderindir ve Kanal D'de Afili Aşk dizileri yayınlanıyor. Bu dizilerden hangilerinin yılbaşı arası verdiği, hangisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanmayacağı merak ediliyor. 1 Ocak 2020 ATV, Kanal D, Star Tv, Show Tv, TV8, FOX TV yayın akışını sizler için derledik.

1 OCAK 2020 TV YAYIN AKIŞLARI

1 OCAK 2020 ATV YAYIN AKIŞI

Bu akşam ATV'de sevilen dizi Kuruluş Osman ekranlara gelmeyecek. Bu akşam saat 20:00'de yabancı sinema Malefiz filmi ekranlara gelecek.

1 OCAK 2020 KANALD YAYIN AKIŞI

Kanal D'de bu akşam Jason Bourne filmi ekranlara gelecek.

1 OCAK 2020 SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de bugün saat 20:00'de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi izleyici ile buluşacak.

1 OCAK 2020 STAR TV YAYIN AKIŞI

30 Aralık'ta Star'da bu akşam Organize İşler Sazan Sarmalı filmi olacak.

1 OCAK 2020 FOX TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de FOX TV'de Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi ekranlara gelecek.

1 OCAK 2020 TV8 YAYIN AKIŞI

TV8'de bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilk bölümü ekranlara gelecek.

1 OCAK 2020 TRT1 YAYIN AKIŞI

Bu akşam TRT'de saat 20:00'de Benim Adım Melek ekranlara gelecek.