Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 2 Ekim Kanal D, Fox Tv, Atv, Star Tv, Trt1 yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 2 Ekim televizyon yayın akışı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni bir film ya da sevdiği diziyi seyretmek için ekran başına geçen izleyiciler televizyonda neler olduğunu merak etmeye başladı. Çarşamba akşamları Atv'de Sen Anlat Karadeniz, Star Tv'de Kuzgun, Kanal D'de Afili Aşk, ve Trt1'de Benim Adım Melek gibi diziler ekranlara gelecek. İşte yayın akışı;

2 EKİM ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

ATV

Atv'de saat 20.00'de Sen Anlat Karadeniz yeni bölümyle izleyici karşısına çıkacak.

STAR TV

Star Tv'de saat 20.00'de Kuzgun yeni bölümü yayınlanacak.

FOX TV

Fox Tv'de 20'de Mucize Doktor dizisi tekrarı yayınlanacak.

TRT 1

Trt1'de yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan Benim Adım Melek dizisi yeni bölümü olacak.

KANAL D

Kanal D'de ekranların sevilen dizisi Afili Aşk var.

TV 8

Tv8'de saat 22.30'da MasterChef Türkiye yeni bölümü olacak.

SHOW TV

Show Tv'de ise saat 20.00'de Düğün Dernek filmi yayınlanacak.