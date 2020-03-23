23 Mart Pazartesi Show TV yayın akışı!Bu akşam Show TV'de hangi diziler var?

Show TV'nşn 23 Mart Pazartesi yayın akışı vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Çukur, Ramo ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi fenomen diziler, Show TV ekranlarından sevenleriyle buluşuyor. Bu akşam Show TV'de hangi diziler var? Zamanlarını tv başında geçirmek isteyen kişiler için Show TV yayın akışına haberimizden ulaşabilirsiniz.

23 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber bülteni yayınlanıyor.

20.00 Enes Batur Gerçek Kahraman ‘Tv Sinema’ filmi ekranlara gelecek.

22.15 Enes Batur Gerçek Kahraman ‘Tv Sinema’ ( Tekrar)

00.15 Çukur ‘Dizi' ( Tekrar) bölümüyle izleyici karşısından olacak.