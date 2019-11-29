Bu akşam hangi diziler var? Cuma Kanal D, ATV, Show Tv, Fox Tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? merak ediliyor. Cuma gününün dizileri arama motorlarında araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show Tv, Fox Tv yayın akışını araştıran izleyiciler sevdikleri dizileri kaçırmak istemiyor. 29 Kasım Cuma günü yayınlanan Tv yayın akışlarında bugün hangi kanalda, saat kaçta, hangi dizinin yayınlanacağı görülebiliyor. İşte 29 Kasım Cuma Kanal D, ATV, Show Tv, Fox Tv yayın akışı..
Kanal D, ATV, Show Tv, Fox Tv 29 Kasım Cuma yayın akışı merak ediliyor. Televizyon izleyicileri internette "Bu akşam hangi diziler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler Tv yayın akışını yakından takip ediyor. Haberimiz içerisinde Kanal D, ATV, Show Tv, Fox Tv'de bugün yayınlanacak dizi ve programlara ulaşabilirsiniz.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
Bu akşam saat 20:00'de Payitaht "Abdülhamid" yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Arka Sokaklar yeni bölümü ile saat 20:00'de Kanal D ekranlarında olacak.
SHOW YAYIN AKIŞI
Saat 20:00'de Güldür Güldür Show yeni bölüm yayınlanacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox Tv'de yeni dizi Ferhat ile Şirin ikinci bölümü ile saat 20:00'de ekranlara gelecek
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star Tv'de bugün saat 20:00'de Sevgili Geçmiş dizisi yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV ekranlarında bugün saat 20:00'de Hercai yayınlanacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
Tv8'de bu akşam saat 20:00'de Masterchef Türkiye yeni bölümü yayınlanacak.