Bu akşam hangi diziler var? Cuma Kanal D, ATV, Show Tv, Fox Tv yayın akışı

Kanal D, ATV, Show Tv, Fox Tv 29 Kasım Cuma yayın akışı merak ediliyor. Televizyon izleyicileri internette "Bu akşam hangi diziler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler Tv yayın akışını yakından takip ediyor. Haberimiz içerisinde Kanal D, ATV, Show Tv, Fox Tv'de bugün yayınlanacak dizi ve programlara ulaşabilirsiniz.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de Payitaht "Abdülhamid" yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Arka Sokaklar yeni bölümü ile saat 20:00'de Kanal D ekranlarında olacak.

SHOW YAYIN AKIŞI

Saat 20:00'de Güldür Güldür Show yeni bölüm yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox Tv'de yeni dizi Ferhat ile Şirin ikinci bölümü ile saat 20:00'de ekranlara gelecek

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star Tv'de bugün saat 20:00'de Sevgili Geçmiş dizisi yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV ekranlarında bugün saat 20:00'de Hercai yayınlanacak.

TV8 YAYIN AKIŞI

Tv8'de bu akşam saat 20:00'de Masterchef Türkiye yeni bölümü yayınlanacak.