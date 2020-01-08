Bu akşam hangi diziler var? 8 Ocak Çarşamba ATV, TV 8, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışı
8 Ocak Çarşamba TV yayın akışları izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler, filmler var? Her hafta sevilen yapımlar belirli günlerde yayınlanıyor. Ocak ayının gelmesi ile beraber diziler yeni bölümlere ara verdiler. Kuruluş Osman, Afili Aşk, Doğduğun Ev Kaderindir ve Benim Adım Melek izleyicileri yeni bölümün bu akşam olup olmadığını merak ediyorlar. İşte TV yayın akışları..
Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 8 Ocak Çarşamba ATV, TV 8, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışında neler var? Her hafta sevilen yapımları televizyon ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Çarşamba gününün gelmesi ile beraber izleyiciler sevdikleri dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmeye başladılar. Haberimiz içerisinden televizyon kanallarının akşam kuşaklarına ulaşabilirsiniz.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 20:00’de Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de bu akşam 20:00’de Kocan Kadar Konuş filmi ekrana gelecek.
22:15’te ise Afili Aşk dizisinin tekrarı yayınlanacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI
FOX Tv'de 20:00’de Ayla filmi ekrana gelecek. 22:45’te Maskeli Beşler Irak filmi yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1 ekranlarında bu akşam Benim Adım Melek dizisi yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star Tv'de bu akşam Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filmi yayınlanacak. 22:30’da film yeniden ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20:00’de Hababam Sınıfı Güle Güle filmi, 21:45’te ise Şekerpare filmi yayınlanacak.