Bu akşam hangi diziler var? 8 Ocak Çarşamba ATV, TV 8, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 8 Ocak Çarşamba ATV, TV 8, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışında neler var? Her hafta sevilen yapımları televizyon ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Çarşamba gününün gelmesi ile beraber izleyiciler sevdikleri dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmeye başladılar. Haberimiz içerisinden televizyon kanallarının akşam kuşaklarına ulaşabilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20:00’de Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de bu akşam 20:00’de Kocan Kadar Konuş filmi ekrana gelecek.

22:15’te ise Afili Aşk dizisinin tekrarı yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX Tv'de 20:00’de Ayla filmi ekrana gelecek. 22:45’te Maskeli Beşler Irak filmi yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 ekranlarında bu akşam Benim Adım Melek dizisi yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star Tv'de bu akşam Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filmi yayınlanacak. 22:30’da film yeniden ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Hababam Sınıfı Güle Güle filmi, 21:45’te ise Şekerpare filmi yayınlanacak.