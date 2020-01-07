Bu akşam hangi diziler var? 7 Ocak Salı ATV, Kanal D, TRT 1, Fox TV yayın akışı

7 Ocak Salı ATV, Kanal D, TRT 1, Fox TV yayın akışı izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Her hafta sevilen dizilerin yeni bölümleri belirli günlerde yayınlanıyor. Salı dizileri arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Hekimoğlu ve Çocuk bulunuyor. Dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesinin ardından izleyiciler tv yayın akışlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Haberimiz içerisinden bu akşam hangi dizi ve filmlerin olduğuna ulaşabilirsiniz.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 ekranlarında 20:00’de yeni dizisi Tutunmayanlar yayınlanacak. Absürt komedi tarzındaki "Tutunamayanlar" dizisinin ilk bölümü 7 Ocak akşamı 20.00'da ekrana gelecek.

Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz'ün yanı sıra Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi isimler yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

Atv’de 20:00’de Goosebumps: Canavar Firarda filmi ekrana gelecek. 22:05’te ise 2012 filmi yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de bu akşam 20:00’de Geçmiş Olsun filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak. 22:30’da ise Maskeli Beşler Kıbrıs filmi ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’de Hekimoğlu dizisinin tekrarı yayınlanacak. 22:45’te ise Max Steel filmi ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Güldür Güldür Show’un tekrarı yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20:00’de Çin Seddi filmi yayınlanacak. 22:00’de film yeniden başlayacak.