Bu akşam hangi diziler var? 7 Ocak Salı ATV, Kanal D, TRT 1, Fox TV yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 7 Ocak Salı ATV, Kanal D, TRT 1, Fox TV yayın akışında neler var? Her hafta başarılı yapımlar izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizilerin yeni bölümleri seyirciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniliyor. Ocak ayının gelmesi ile beraber yeni bölümlerin ekrana gelmemesi akıllarda soru işareti bıraktı. İşte televizyon kanallarının akşam kuşağı…
7 Ocak Salı ATV, Kanal D, TRT 1, Fox TV yayın akışı izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Her hafta sevilen dizilerin yeni bölümleri belirli günlerde yayınlanıyor. Salı dizileri arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Hekimoğlu ve Çocuk bulunuyor. Dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesinin ardından izleyiciler tv yayın akışlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Haberimiz içerisinden bu akşam hangi dizi ve filmlerin olduğuna ulaşabilirsiniz.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1 ekranlarında 20:00’de yeni dizisi Tutunmayanlar yayınlanacak. Absürt komedi tarzındaki "Tutunamayanlar" dizisinin ilk bölümü 7 Ocak akşamı 20.00'da ekrana gelecek.
Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz'ün yanı sıra Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi isimler yer alıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
Atv’de 20:00’de Goosebumps: Canavar Firarda filmi ekrana gelecek. 22:05’te ise 2012 filmi yayınlanacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox TV’de bu akşam 20:00’de Geçmiş Olsun filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak. 22:30’da ise Maskeli Beşler Kıbrıs filmi ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20:00’de Hekimoğlu dizisinin tekrarı yayınlanacak. 22:45’te ise Max Steel filmi ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20:00’de Güldür Güldür Show’un tekrarı yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de 20:00’de Çin Seddi filmi yayınlanacak. 22:00’de film yeniden başlayacak.