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  3. Bu akşam hangi diziler var? 6 Ocak Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, Fox TV, ATV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 6 Ocak Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, Fox TV, ATV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 6 Ocak Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, Fox TV, ATV yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 6 Ocak Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, Fox TV, ATV yayın akışında neler var? Her hafta sevilen dizilerin yeni bölümleri ekrana geliyor. Ocak ayının gelmesi ile yayın akışlarında yeni bölümlerin yer alıp almadığı merak konusu haline geldi. Haberimiz içerisinden kanalların akşam kuşağına ulaşabilirsiniz.

6 Ocak Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, Fox TV, ATV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin olduğu merak ediliyor. Bu akşam hangi diziler var? Her hafta dizilerin yeni bölümleri ekrana geliyor. Pazartesi dizileri arasında Sefirin Kızı, Yasak Elma, Çukur, Zalim İstanbul ve Vuslat bulunuyor. Bu dizilerin 6 Ocak yayın akışında yer alıp almadığı merak konusu haline geldi. Haberimiz içerisinden televizyonların akşam kuşaklarına ulaşabilirsiniz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de bu akşam 20:00’de Tehlikeli Yürüyüş filmi ekrana gelecek. 22:00’de Çukur dizisinin tekrarı yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de bu akşam Sefirin Kızı dizisinin özel bölümü ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

Bu akşam ATV’de 20:00’de Karayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı filmi yayınlanacak. 22:45’te film yeniden başlayacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

6 Ocak akşamı Kanal D’de 20:00’de televizyonda ilk kez Star Trek Sonsuzluk filmi yayınlanacak. 22:30’da ise Zalim İstanbul dizisinin tekrarı ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de bu akşam 20:00’de Bizim İçin Şampiyon filmi televizyonda ilk kez ekrana gelecek. 22:45’te ise Maskeli Beşler Irak filmi yayınlanacak.

TRT YAYIN AKIŞI

TRT 1’de Vuslat dizisinin yeni bölümü 20:00’de yayınlanacak.


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