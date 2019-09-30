Bu akşam hangi diziler var? 30 Eylül Pazartesi ATV, TRT 1, Show TV, Fox TV yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. 30 Eylül Pazar Fox TV, ATV, TRT 1 yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Diziler sezon finali yapmadan önce Show TV’de Çukur, Fox TV’de Yasak Elma, Kanal D’de Zalim İstanbul, TRT 1’de Vuslat dizileri pazartesi akşamları ekrana geliyordu. Yeni sezonda bu dizilerin yanına Canevim’de eklendi
ATV, FOX TV, TRT 1, Show TV yayın akışı 30 Eylül 2019 itibari ile araştırılıyor. “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu merak ediliyor. Eylül ayının gelmesi ile beraber dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaya başlandı. Diziler sezon finali yapmadan önce Show TV’de Çukur, Fox TV’de Yasak Elma, Kanal D’de Zalim İstanbul, TRT 1’de Vuslat dizileri pazartesi akşamları ekrana geliyordu. Yeni sezonda bu dizilerin yanına Canevim’de eklendi. İşte tv yayın akışları…
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 30 Eylül’de 20.00’da Karate Kid filmi, 22.55’te Canevim dizisi yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20.00’da Çukur dizisi ekrana gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20.00’da Vuslat dizisi yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20.00’da Zalim İstanbul dizisi yayınlanacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox TV’de 20.00’da Yasak Elma dizisi ekrana gelecek.