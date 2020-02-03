Bu akşam hangi diziler var? 3 Şubat Pazartesi Star Tv, Kanal D, Show Tv yayın akışı

3 Şubat Pazartesi Star Tv, Kanal D, Show Tv yayın akışı yoğun olarak araştırılıyor. Bugün yeni haftanın başlaması ile dizilerin yeni bölümleri de ekranlara gelmeye başlayacak. Dizi izleyicileri "Bu akşam hangi diziler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Dizi hayranları sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmamak için tv yayın akışlarını inceliyorlar. 3 Şubat Pazartesi Tv yayın akışına göre, Star Tv'de Sefirin Kızı, Kanal D'de ise Zalim İstanbul ekranlara geliyor. İşte 3 Şubat Pazartesi Star Tv, Kanal D, Show Tv yayın akışı..

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star'da bugün Sefirin Kızı'nın yeni bölümü yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D'de bu akşam saat 20:00'de Zalim İstanbul'un yeni bölümü ekranlara gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de bu akşam Çukur'un yeni bölümü yayınlanıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm bu akşam ATV'de olacak.

FOX YAYIN AKIŞI

FOX'ta bu akşam Yasak Elma yeni bölümü yayınlanacak.

TV8 YAYIN AKIŞI

Tv8'de bu akşam O Ses Türkiye ekranlara gelecek.