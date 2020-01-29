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  3. Bu akşam hangi diziler var? 29 Ocak Çarşamba ATV, Show TV, TRT 1, TV 8 yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 29 Ocak Çarşamba ATV, Show TV, TRT 1, TV 8 yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 29 Ocak Çarşamba ATV, Show TV, TRT 1, TV 8 yayın akışı

29 Ocak Çarşamba yayın akışı araştırılıyor. ATV, Show TV, TRT 1, TV 8 yayın akışında neler var? Her hafta sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyici karşısına çıkıyor. Dizilerin yeni bölümleri için heyecanlanan izleyiciler bu akşam hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyorlar. Haberimiz içerisinden TV yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.

Bu akşam hangi dizilerin izleyici karşısına çıkacağı merak konusu. 29 Ocak Çarşamba yayın akışında neler var? Her hafta sevilen diziler ve filmler izleyici ile televizyon ekranlarında buluşuyor. İzleyiciler bu akşam hangi kanalda hangi dizi veya filmin yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. ATV, Show TV, TRT 1, TV 8 ve Kanal D yayın akışı haberimizde sizlerle.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de Kuruluş Osman dizisi 20:00’de 8. Bölümü ile ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’de Afili Aşk dizisi ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de bu akşam 20:00’de Godzilla filmi yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de bu akşam Benim Adım Melek dizisi ekrana gelecek.

TV 8 YAYIN AKIŞI

29 Ocak’ta TV 8’de Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü izleyici karşısına çıkacak.


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