Bu akşam hangi diziler var? 27 Ocak Pazartesi Kanal D, ATV, Star Tv yayın akışı

27 Ocak Pazartesi Kanal D, ATV, Star Tv, Show Tv yayın akışı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam dizi izlemek isteyen izleyiciler hangi kanalda hangi dizinin yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Bu akşam birçok dizinin yeni bölümü ekrana geliyor. Kanal D'de Zalim İstanbul, Show Tv'de Çukur ve Star Tv'de Sefirin Kızı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı haberimizde..

27 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ KANAL D YAYIN AKIŞI

Zalim İstanbul yeni bölümü bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de yayınlanacak.

27 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ ATV YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ekranlara gelecek.

27 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de bugün Çukur dizi yeni bölümü yayınlanacak.

27 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ FOX YAYIN AKIŞI

Bu akşam FOX Tv'de Yasak Elma dizisi yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

27 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ STAR TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında Sefirin Kızı yeni bölümü ekranlara gelecek.

27 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ TV8 YAYIN AKIŞI

Tv8'de bugün saat 20:00'de O Ses Türkiye yeni bölümü yayınlanacak.