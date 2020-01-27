Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9487
  • 6,5586
  • 302.448
  • 120214
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Bu akşam hangi diziler var? 27 Ocak Pazartesi Kanal D, ATV, Star Tv yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 27 Ocak Pazartesi Kanal D, ATV, Star Tv yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 27 Ocak Pazartesi Kanal D, ATV, Star Tv yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? merak ediliyor. 27 Ocak Pazartesi akşamını evde geçirmek ve dizi izlemek isteyenler yayın akışlarını araştırıyor. Hangi kanalda, hangi yapımların yayınlanacağı haftalık olarak planlanıyor. Kanallar yayın akışlarında dizilerin gün ve saatlerini yayınlıyor. 27 Ocak Pazartesi Kanal D, ATV, Star Tv yayın akışı haberimizde..

27 Ocak Pazartesi Kanal D, ATV, Star Tv, Show Tv yayın akışı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam dizi izlemek isteyen izleyiciler hangi kanalda hangi dizinin yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Bu akşam birçok dizinin yeni bölümü ekrana geliyor. Kanal D'de Zalim İstanbul, Show Tv'de Çukur ve Star Tv'de Sefirin Kızı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı haberimizde..

27 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ KANAL D YAYIN AKIŞI

Zalim İstanbul yeni bölümü bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de yayınlanacak.

27 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ ATV YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ekranlara gelecek.

27 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de bugün Çukur dizi yeni bölümü yayınlanacak.

27 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ FOX YAYIN AKIŞI

Bu akşam FOX Tv'de Yasak Elma dizisi yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

27 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ STAR TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında Sefirin Kızı yeni bölümü ekranlara gelecek.

27 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ TV8 YAYIN AKIŞI

Tv8'de bugün saat 20:00'de O Ses Türkiye yeni bölümü yayınlanacak.


Can Yaman aylar sonra sessizliğini bozdu!
'Az sessiz kalın be arkadaş!'
Oktay Kaynarca'nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu
Önce özür diledi, sonra isyan etti!
Demet Özdemir'den anlamlı hareket
<p>Caspian Airlines´a ait bir yolcu uçağının neden acil iniş yaptığı bilinmezken olayda ölen ve yara

İran´da Bir Yolcu Uçağı Şehir Merkezindeki Karayoluna Acil İniş Yaptı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

NBA oyuncularının Kobe Bryant paylaşımları

Sivas'ta oluşan şekiller büyük ilgi çekti