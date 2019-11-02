Fox TV, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı, 27 Ekim Pazar günü itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Sevilen diziler TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Haftalık dizilerin yanı sıra daha önce vizyona girmiş olan filmler de televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Haberimiz içerisinden bu akşam hangi dizilerin olduğuna ulaşabilirsiniz.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de bu akşam 20:00’da Elimi Bırakma dizisi ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de bu akşam 20:00’da Büyük Baskın filmi ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam FOX TV'de saat 20:00'de Savaşçı yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV'de bu akşam saat 20:00'de Aşk Ağlatır yeni bölümü ekranlara gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 ekranlarında saat 20:00'de O Ses Türkiye Yeni Bölüm yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de bu akşam Çok Güzel Harekerler 2 yeni bölüm yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV ekranlarında bu akşam Kimse Bilmez ekrana gelecek.