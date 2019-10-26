Bu akşam hangi dizilerin olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok dizinin yeni sezonunun başlamasının yanı sıra yeni başlayan diziler de dizi sektörüne yeni bir soluk getirdi. Her hafta sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu akşam hangi diziler var? 26 Ekim Cumartesi Kanal D, Show TV, TRT 1, FOX TV yayın akışı..

ATV YAYIN AKIŞI

26 Ekim’de ATV’de 20:00’da Kim Milyoner Olmak İster ekrana gelecek.

TV 8 YAYIN AKIŞI

26 Ekim'de TV 8’de 20:00’da O Ses Türkiye yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de bu akşam 20:00’da Benim Tatlı Yalanım dizisi ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

26 Ekim’de Kanal D’de 20:00’da Recep İvedik filmi yayınlanacak. 22:45’te ise filmin tekrarı ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de bu akşam saat 20:00'de Kalk Gidelim dizisi erkana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00'da Her Yerde Sen dizisi yeni gününde yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekrana gelecek.