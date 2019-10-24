Bu akşam hangi diziler var? 24 Ekim Perşembe Star TV, ATV, Show TV, TRT 1 yayın akışı
24 Ekim Perşembe TV yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Eylül ayının gelmesi ile beraber dizilerin yeni sezonları başladı. Aynı zamanda yeni diziler de izleyicinin beğenisine sunuldu. Perşembe akşamları yayınlanan dizilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Bu akşam hangi dizilerin olduğu araştırılıyor. 24 Ekim Perşembe TV yayın akışında neler var? Perşembe akşamları sevilen diziler TV kanallarında izleyici ile buluşuyor. Bazı kanallarda ise daha önce sinemada seyirci karşısına çıkmış filmler yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden Star TV, ATV, Show TV, TRT 1 yayın akışına ulaşabilirsiniz.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20:00’da Seksenler dizisi yayınlanacak. 21:00’da Cumhurbaşkanı Özel yayını, 22:00’da ise Şampiyon dizisi ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 20:00’da Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekrana gelecek.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de 20:00’da Görümce filmi yayınlanacak. 22:30’da ise Titanların Savaşı ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00’da Mucize Doktor dizisi yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20:00’da Güldür Güldür Show’un tekrarı ekrana gelecek.