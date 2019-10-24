Bu akşam hangi diziler var? 24 Ekim Perşembe Star TV, ATV, Show TV, TRT 1 yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin olduğu araştırılıyor. 24 Ekim Perşembe TV yayın akışında neler var? Perşembe akşamları sevilen diziler TV kanallarında izleyici ile buluşuyor. Bazı kanallarda ise daha önce sinemada seyirci karşısına çıkmış filmler yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden Star TV, ATV, Show TV, TRT 1 yayın akışına ulaşabilirsiniz.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20:00’da Seksenler dizisi yayınlanacak. 21:00’da Cumhurbaşkanı Özel yayını, 22:00’da ise Şampiyon dizisi ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20:00’da Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20:00’da Görümce filmi yayınlanacak. 22:30’da ise Titanların Savaşı ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00’da Mucize Doktor dizisi yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’da Güldür Güldür Show’un tekrarı ekrana gelecek.