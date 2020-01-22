Bu akşam hangi diziler var? 22 Ocak Çarşamba ATV, Show TV, Star TV, TV 8 yayın akışı

TV yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam hangi diziler var? Her hafta sevilen yapımlar belirli günlerde yayınlanıyor. Yeni diziler akşam kuşaklarında izleyiciler ile buluşmaya devam ediyor. Çarşamba dizilerinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu haline geldi. Haberimiz içerisinden ATV, Kanal D, Show TV, TV 8 ve Star TV yayın akışı akşam kuşaklarını öğrenebilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de bu akşam 20:00’de Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Zemheri dizisi yayınlanacak. 22:45’te dizi tekrar ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20:00’de Aykut Enişte filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak.

TV 8 YAYIN AKIŞI

TV 8’de 21:00’de Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü başlayacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de bu akşam 20:00’de Afili Aşk dizisi ekrana gelecek.