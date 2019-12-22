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  3. Bu akşam hangi diziler var? 22 Aralık Pazar Show TV, Fox TV, StarTV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 22 Aralık Pazar Show TV, Fox TV, StarTV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var" 22 Aralık Pazar Show TV, Fox TV, StarTV yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 22 Aralık Pazar TV yayın akışında neler var? Dizilerin yeni bölümleri her hafta aynı gün ekrana geliyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Haberimiz içerisinden kanalların akşam kuşağına ulaşabilirsiniz

22 Aralık Pazar Show TV, Fox TV, StarTV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam hangi diziler var? Dizilerin yeni bölümleri her hafta aynı gün yayınlanıyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Bunların yanı sıra bazı kanallarda filmler ve yarışmalar yayınlanıyor. Televizyon kanallarının yayın akışları haberimizde sizlerle.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de bu akşam 20:00’da Kimse Bilmez ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de bu akşam 20:00’da Savaşçı dizisi yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00’da Şampiyon dizisi ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00’da Çok Güzel Hareketler 2 yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00’da yeni dizi Güvercin ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00’da Aşk Ağlatır dizisi final bölümü ile ekrana gelecek.


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