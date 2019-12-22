Bu akşam hangi diziler var? 22 Aralık Pazar Show TV, Fox TV, StarTV yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 22 Aralık Pazar TV yayın akışında neler var? Dizilerin yeni bölümleri her hafta aynı gün ekrana geliyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Haberimiz içerisinden kanalların akşam kuşağına ulaşabilirsiniz
22 Aralık Pazar Show TV, Fox TV, StarTV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam hangi diziler var? Dizilerin yeni bölümleri her hafta aynı gün yayınlanıyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Bunların yanı sıra bazı kanallarda filmler ve yarışmalar yayınlanıyor. Televizyon kanallarının yayın akışları haberimizde sizlerle.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de bu akşam 20:00’da Kimse Bilmez ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox TV’de bu akşam 20:00’da Savaşçı dizisi yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00’da Şampiyon dizisi ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00’da Çok Güzel Hareketler 2 yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00’da yeni dizi Güvercin ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00’da Aşk Ağlatır dizisi final bölümü ile ekrana gelecek.