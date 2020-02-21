Bu akşam hangi diziler var? 21 Şubat Cuma Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı

21 Şubat TV yayın akışları izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Sevilen dizi ve yarışmalar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Cuma akşamları ekrana hangi yapımların geleceği merak ediliyor. Star TV, ATV, TV 8, Kanal D, Fox TV, TRT 1 yayın akışları haberimizde sizlerle.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20:00’da Babil dizisi yeni bölümü ile ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’da fenomen dizi Arka Sokaklar yayınlanacak.

TV 8 YAYIN AKIŞI

20:00’da TV 8’de Survivor 2020 yeni bölümü ile ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

20:00’da ATV’de Hercai dizisinin yeni bölümü yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20:00’da Payitaht Abdülhamid dizisi ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de 20:00’da Yaparsın Aşkım yarışması yayınlanacak.