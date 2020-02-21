Bu akşam hangi diziler var? 21 Şubat Cuma Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin ekrana geleceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. 21 Şubat Cuma Star TV, ATV, TV 8 yayın akışında neler var? Her hafta dizilerin ve yarışmaların ve yeni bölümleri belirli günlerde ekrana geliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımların bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyorlar. İşte televizyon kanalların akşam kuşağı yayın akışları…
21 Şubat TV yayın akışları izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Sevilen dizi ve yarışmalar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Cuma akşamları ekrana hangi yapımların geleceği merak ediliyor. Star TV, ATV, TV 8, Kanal D, Fox TV, TRT 1 yayın akışları haberimizde sizlerle.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de 20:00’da Babil dizisi yeni bölümü ile ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20:00’da fenomen dizi Arka Sokaklar yayınlanacak.
TV 8 YAYIN AKIŞI
20:00’da TV 8’de Survivor 2020 yeni bölümü ile ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
20:00’da ATV’de Hercai dizisinin yeni bölümü yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20:00’da Payitaht Abdülhamid dizisi ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox TV’de 20:00’da Yaparsın Aşkım yarışması yayınlanacak.