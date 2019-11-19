Bu akşam hangi diziler var? 19 Kasım Salı ATV, Kanal D, TRT 1, Fox TV yayın akışı

ATV, Kanal D, TRT 1, Fox TV yayın akışı 19 Kasım Salı itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Her gün TV yayın akışlarında belirli programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Haberimiz içerisinden tv yayın akışında akşam kuşağında hangi yapımların yer aldığına ulaşabilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20:00’da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’da Azize dizisi ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam 20:00’da Kadın dizisi yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT’de 20:00’da Elimi Bırakma dizisi ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV’de 20:00’da Çocuk dizisi yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’da Bizim Köyün Şarkısı filmi yayınlanacak. 22:15’te ise Moskova'nın Şifresi: Temel filmi ekrana gelecek.