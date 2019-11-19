Bu akşam hangi diziler var? 19 Kasım Salı ATV, Kanal D, TRT 1, Fox TV yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin ekrana geleceği merak edilen konular arasında yer alıyor. 19 Kasım Salı ATV, Kanal D, TRT 1, Fox TV yayın akışında neler var? İzleyiciler her gün yayın akışlarında hangi yapımların yer aldığını öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden TV yayın akışlarına ulaşabilir ve akşam kuşağında yer alan yapımları öğrenebilirsiniz.
ATV, Kanal D, TRT 1, Fox TV yayın akışı 19 Kasım Salı itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi diziler var? Her gün TV yayın akışlarında belirli programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Haberimiz içerisinden tv yayın akışında akşam kuşağında hangi yapımların yer aldığına ulaşabilirsiniz.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 20:00’da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20:00’da Azize dizisi ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam 20:00’da Kadın dizisi yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT’de 20:00’da Elimi Bırakma dizisi ekrana gelecek.
STAR TV YAYIN AKIŞI
STAR TV’de 20:00’da Çocuk dizisi yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20:00’da Bizim Köyün Şarkısı filmi yayınlanacak. 22:15’te ise Moskova'nın Şifresi: Temel filmi ekrana gelecek.