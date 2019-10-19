Bu akşam hangi diziler var? 19 Ekim Cumartesi ATV, Fox TV, TRT 1, Kanal D yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı yoğun ilgi görüyor. 19 Ekim Cumartesi TV yayın akışları araştırılıyor. Yeni sezonda da televizyonda yayınlanan diziler izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Her gün farklı diziler yayın akışlarında yer alıyor. Dizilerin yanı sıra filmler de ekrana geliyor. Haberimiz içerisinden yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.
ATV, Fox TV, TRT 1, Kanal D yayın akışı 19 Ekim 2019 itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu akşam hangi diziler var? Televizyon izlemeyi seven vatandaşlar kanallarda yer alan programları merak ediyorlar. Sezon finali yapan dizilerin çoğu eylül ayı itibari ile yayın hayatına başladı. Dizilerin yanı sıra filmler de ekrana geliyor. 19 Ekim TV yayın akışı haberimizde sizlerle.
ATV YAYIN AKIŞI
19 Ekim’de ATV’de 20:00’da Kim Milyoner Olmak İster ekrana gelecek.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de bu akşam 20:00’da Benim Tatlı Yalanım dizisi ekrana gelecek. 00:15’te ise Katil Köpek Balığı filmi yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
19 Ekim’de Kanal D’de 20:00’da Hızlı ve Öfkeli 7 yayınlanacak. 22:45’te ise Efsanenin Yükselişi ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00'da Bir Aile Hikayesi dizisi yayınalnacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20:00’da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekrana gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de bu akşam Kalk Gidelim dizisi erkana gelecek.
TV 8 YAYIN AKIŞI
TV 8’de 20:00’da O Ses Türkiye yayınlanacak.