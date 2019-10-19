Bu akşam hangi diziler var? 19 Ekim Cumartesi ATV, Fox TV, TRT 1, Kanal D yayın akışı

ATV, Fox TV, TRT 1, Kanal D yayın akışı 19 Ekim 2019 itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu akşam hangi diziler var? Televizyon izlemeyi seven vatandaşlar kanallarda yer alan programları merak ediyorlar. Sezon finali yapan dizilerin çoğu eylül ayı itibari ile yayın hayatına başladı. Dizilerin yanı sıra filmler de ekrana geliyor. 19 Ekim TV yayın akışı haberimizde sizlerle.

ATV YAYIN AKIŞI

19 Ekim’de ATV’de 20:00’da Kim Milyoner Olmak İster ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de bu akşam 20:00’da Benim Tatlı Yalanım dizisi ekrana gelecek. 00:15’te ise Katil Köpek Balığı filmi yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

19 Ekim’de Kanal D’de 20:00’da Hızlı ve Öfkeli 7 yayınlanacak. 22:45’te ise Efsanenin Yükselişi ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00'da Bir Aile Hikayesi dizisi yayınalnacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de bu akşam Kalk Gidelim dizisi erkana gelecek.

TV 8 YAYIN AKIŞI

TV 8’de 20:00’da O Ses Türkiye yayınlanacak.