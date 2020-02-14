Bu akşam hangi diziler var? 14 Şubat Cuma Kanal D, Star Tv, Atv, Tv8 yayın akışları
14 Şubat'ı evde televizyon karşısında geçirmek isteyenler Tv yayın akışlarını araştırmaya başladı. Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her hafta Cuma günleri birbirinden iddialı yapımlar yeni bölümleri ile izleyicilerin beğenisine sunuluyor. 14 Şubat Cuma Kanal D, Star Tv, Atv, Tv8 yayın akışları haberimizde yer alıyor...
Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Cuma günleri birbirinden iddialı dizi ve programların yeni bölümleri yayınlanıyor. Bu akşam Star Tv'de Babil, Atv'de Hercai ve Kanal D'de Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri ve Tv8'de O Ses Türkiye'nin yarı finali ekranlara geliyor. Merak edilen Tv yayın akışları haberimizde..
14 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show Tv'de Güldür Güldür'ün yeni bölümü ekranlara gelecek.
14 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI
Star Tv'de bu akşam Babil'in yeni bölümü yer alacak.
14 ŞUBAT FOX YAYIN AKIŞI
Bugün saat 20:00'de FOX Tv'de Yaparsın Aşkım yeni bölümü ekranlara gelecek.
14 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI
Bu akşam saat 20:00'de Arka Sokaklar yeni bölümü yayınlanacak.
14 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI
ATV'de bu akşam saat 20:00'de Hercai yeni bölümü yayınlanacak.
14 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI
Bu akşam Tv8'de saat 20:00'de O Ses Türkiye Yarı Final bölümü ekranlara gelecek.