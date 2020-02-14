Bu akşam hangi diziler var? 14 Şubat Cuma Kanal D, Star Tv, Atv, Tv8 yayın akışları

Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Cuma günleri birbirinden iddialı dizi ve programların yeni bölümleri yayınlanıyor. Bu akşam Star Tv'de Babil, Atv'de Hercai ve Kanal D'de Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri ve Tv8'de O Ses Türkiye'nin yarı finali ekranlara geliyor. Merak edilen Tv yayın akışları haberimizde..

14 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de Güldür Güldür'ün yeni bölümü ekranlara gelecek.

14 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI

Star Tv'de bu akşam Babil'in yeni bölümü yer alacak.

14 ŞUBAT FOX YAYIN AKIŞI

Bugün saat 20:00'de FOX Tv'de Yaparsın Aşkım yeni bölümü ekranlara gelecek.

14 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de Arka Sokaklar yeni bölümü yayınlanacak.



14 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

ATV'de bu akşam saat 20:00'de Hercai yeni bölümü yayınlanacak.

14 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI

Bu akşam Tv8'de saat 20:00'de O Ses Türkiye Yarı Final bölümü ekranlara gelecek.