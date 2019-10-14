Bu akşam hangi diziler var? 14 Ekim Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, TRT 1 yayın akışı
Show TV, Kanal D, TRT 1 yayın akışı 14 Ekim Pazartesi günü araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu akşam hangi diziler var? Kanalların yayın akışları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden kanalların yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.
“Bu akşam hangi diziler var?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. 14 Ekim Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, TRT 1 yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, TRT 1’de Vuslat, Star TV’de Çocuk, Kanal D’de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma dizileri ekrana geliyordu. 14 Ekim TV yayın akışlarında hangi dizilerin olduğunu haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20.00’da Kibar Feyzo filmi yayınlanacak. 21:45’te ise Çukur dizisinin tekrarı yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20.00’da Seksenler dizisi yayınlanacak. 21:45’te ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Fransa-Türkiye karşılaşması ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20.00’da Aslı Gibidir filmi yayınlanacak. Zalim İstanbul dizisinin tekrarı 22:15’te ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox TV’de 20.00’da Yasak Elma dizisi ekrana gelecek.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de 20:00’da Çocuk dizisinin tekrarı yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
14 Ekim’de 20:00’da “Kim Milyoner Olmak İster?” yayınlanacak.