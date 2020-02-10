Bu akşam hangi diziler var? 10 Şubat Pazartesi Star Tv, Kanal D, Atv, FOX Tv yayın akışı

10 Şubat Pazartesi Star Tv, Kanal D, Atv, FOX Tv yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Bu akşam evde dizi izlemek isteyenler, akşam hangi dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağını araştırıyor. Pazartesi günleri birbirinden iddialı dizi ve programların yeni bölümleri ekranlara geliyor. Dizilerin hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağı yayın akışlarında planlanıyor. Bu akşam Star'da Sefirin Kızı, FOX'ta Yasak Elma, Kanal D'de ise Zalim İstanbul yayınlanıyor. İşte TV yayın akışları..

10 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI

Star Tv'de bu akşam Sefirin Kızı yeni bölümü yayınlanacak.

10 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

ATV'de bu akşam saat 20:00'de Kim Milyoner Olmak İster yayınlanacak.

10 ŞUBAT FOX YAYIN AKIŞI

Bugün saat 20:00'de FOX Tv'de Yasak Elma yeni bölüm ekranlara gelecek.

10 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de Çukur'un yeni bölümü ekranlara gelecek.

10 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de Zalim İstanbul yayınlanacak.

10 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI

Bu akşam Tv8'de saat 20:00'de Müslüm filmi ekranlara gelecek.