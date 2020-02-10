Bu akşam hangi diziler var? 10 Şubat Pazartesi Star Tv, Kanal D, Atv, FOX Tv yayın akışı
Her Pazartesi birbirinden iddialı yapımlar yeni bölümleri ile izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Bu akşam televizyonda hangi diziler var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu akşam iddialı yapımlardan Sefirin Kızı, Zalim İstanbul, Çukur ve Yasak Elma yeni bölümleri ile ekranlara geliyor. 10 Şubat Pazartesi Star Tv, Kanal D, Atv, FOX Tv yayın akışı haberimizde..
10 Şubat Pazartesi Star Tv, Kanal D, Atv, FOX Tv yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Bu akşam evde dizi izlemek isteyenler, akşam hangi dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağını araştırıyor. Pazartesi günleri birbirinden iddialı dizi ve programların yeni bölümleri ekranlara geliyor. Dizilerin hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağı yayın akışlarında planlanıyor. Bu akşam Star'da Sefirin Kızı, FOX'ta Yasak Elma, Kanal D'de ise Zalim İstanbul yayınlanıyor. İşte TV yayın akışları..
10 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI
Star Tv'de bu akşam Sefirin Kızı yeni bölümü yayınlanacak.
10 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI
ATV'de bu akşam saat 20:00'de Kim Milyoner Olmak İster yayınlanacak.
10 ŞUBAT FOX YAYIN AKIŞI
Bugün saat 20:00'de FOX Tv'de Yasak Elma yeni bölüm ekranlara gelecek.
10 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show Tv'de Çukur'un yeni bölümü ekranlara gelecek.
10 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI
Bu akşam saat 20:00'de Zalim İstanbul yayınlanacak.
10 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI
Bu akşam Tv8'de saat 20:00'de Müslüm filmi ekranlara gelecek.