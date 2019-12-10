Bu akşam hangi diziler var? 10 Aralık Salı ATV, Kanal D, Fox TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı

Salı dizileri arasında nelerin olduğu merak ediliyor. Bu akşam televizyonda neler var? Her hafta belirtilen günlerde dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları ve daha önce vizyona girmiş olan filmler izleyici karşısına çıkıyor. Yeni dizilerin başladığı şu günlerde izleyiciler TV yayın akışlarına yoğun ilgi gösteriyorlar.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20:00’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’de Yaşamak Güzel Şey filmi ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam 20:00’de Kadın dizisi yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT’de 20:00’de Elimi Bırakma dizisi ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV’de 20:00’de Çocuk dizisi yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Acı Tatlı Ekşi filmi ekrana gelecek.