Bu akşam hangi diziler var? 10 Aralık Salı ATV, Kanal D, Fox TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 10 Aralık Salı ATV, Kanal D, Fox TV, Show TV, TRT 1 yayın akışında neler var? Vatandaşlar heyecanla yayın akışlarını takip ediyorlar. Her hafta dizilerin yeni bölümleri ekrana geliyor. Haberimiz içerisinden kanalların yayın akışlarında hangi dizilerin ve filmlerin yer aldığına ulaşabilirsiniz.
Salı dizileri arasında nelerin olduğu merak ediliyor. Bu akşam televizyonda neler var? Her hafta belirtilen günlerde dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları ve daha önce vizyona girmiş olan filmler izleyici karşısına çıkıyor. Yeni dizilerin başladığı şu günlerde izleyiciler TV yayın akışlarına yoğun ilgi gösteriyorlar.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 20:00’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20:00’de Yaşamak Güzel Şey filmi ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam 20:00’de Kadın dizisi yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT’de 20:00’de Elimi Bırakma dizisi ekrana gelecek.
STAR TV YAYIN AKIŞI
STAR TV’de 20:00’de Çocuk dizisi yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20:00’de Acı Tatlı Ekşi filmi ekrana gelecek.