Televizyonda ilk kez TRT 1 ekranlarında yayınlanan Börü filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Atıf Emir Benderlioğlu, Mesut Akusta gibi oyuncuların yer aldığı film, Türk Askerinin kahramanlık mücadelesini anlatıyor. 14 Temmuz Pazar akşamı saat 20:00’da yayınlanacak film heyecanla bekleniyor. Börü filmi konusu nedir? Börü filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

BÖRÜ FİLMİ KONUSU

Börü, Polis Özel Harekat'ının en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve altından kalkamayacağı görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır.

Film de bu tarihin yazılışını değiştiren kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca ekip korkusuzsa savaşmak için hazırlanıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.

BÖRÜ FİLMİ OYUNCULARI

Börü filmi oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Atıf Emir Benderlioğlu, Can Nergis, Mesut Akusta, Ahmet Pınar, Ozan Ağaç, Bedii Akın, Zafer Algöz, Özge Gürel, Gürol Tonbul, Tan Altay, İlhami Adsal, Sadettin Kanpalta, Edip Tüfekçi gibi isimler yer alıyor.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Almanya'da Erglangen-Nürnberg Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Serkan Çayoğlu baba tarafından aslen Giresun Alucra’lıdır. Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden oyunculuk dersleri alan Serkan Çayoğlu oyunculuğa ilk kez 2012 yılında yayınlanan Kuzey Güney dizisi ile adım atmıştır.

Kiraz Mevsimi adlı dizide hayat verdiği Ayaz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Ardından, Zeytin Tepesi, Hayatımın Aşkı, Börü gibi projelerde yer alan Serkan Çayoğlu şimdilerde TRT 1 ekranlarında ayınlanmakta olan Halka dizisinde Cihangir karakterine hayat vermektedir. Serkan Çağoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve İkizler burcudur.

Serkan Çayoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Halka (Cihangir) (TV Dizisi)

2017 – Börü (Kaya) (TV Dizisi)

2016 – Hayatımın Aşkı (Demir) (TV Dizisi)

2014-2015 – Kiraz Mevsimi (Ayaz) (TV Dizisi)

2014- Zeytin Tepesi (Burak) (TV Dizisi)

2012 – Kuzey Güney (TV Dizisi)

MURAT ARKIN KİMDİR?

Türk sinemasının yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, 4 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Murat Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik bölümününden mezun oldu. Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı. 2012 yılında Fox TV'de yayınlan Harem isimli komedi dizisinde "Kare Murat" karakterini canlandırdı. Ayrıca 2014 yılında Panzehir isimli filmde Kara Cemal'in gençliğini canlandırmıştır. 2016 Kasım'da vizyona giren Dağ II filminde "Arif" karakterini canlandırdı.

ATIF EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?

28 Ekim 1979'da Ankara'da dünyaya geldi. Fotoğrafçı, seslendirmen, grafiker ve oyuncu Benderlioğlu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Önce heykel okudu daha sonra grafik bölümüne geçti. Ardından TRT tanıtım koordinatörü olarak çalıştı. Ankara'da arkadaşı olan yönetmen Alper Çağlar ile tanıştı ve daha sonra Çağlar'ın Bukalemun, 4 Saat, Kabakurgu, Camgöz, Dağ 2, Panzehir filmlerinde oynadı. İstanbul'a yerleşti ve Ademin Trenleri adlı filmdeki karakterlerden biri olan Bekir'i canlandırdı. Sessiz Fırtına, Dedektif Biraderler, Kavak Yelleri dizilerinde rol aldı. Yakın arkadaşı Işın Karaca, Ferdi Kurtuldu ve Eda Ertürk'le İstanbul Beyoğlu'nda bir cafe açtı. 6 Temmuz 2010'da oyuncu Ceren Şekerci ile evlendi. Nur adında bir kızları oldu. 2016'da Kızkaçıran adlı komedi sinema filminde eşi ile başrolde oynadı. Aynı yıl Bol Şans ve 2 milyondan fazla izlenen Dağ 2 filminde oynadı.

CAN NERGİS KİMDİR?

Can Nergis, 27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Can Nergis, üniversite eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Bir süre sonra Uzak Doğu'ya gitmiş Çin ve Tayland'da modellik yapmış Tayland'da 8 yıl kalmış ve burada bir restoran açmıştır.

2011 yılında Türkiye'ye dönen Can Nergis, "Herşeye Rağmen" adlı dizi ile televizyon dünyasına adım attı. 2014 yılında 'Paşa Gönlüm' adlı dizide de boy gösteren genç oyuncu esas çıkışını Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da canlandırdığı rolle yakaladı. Ünlü oyuncu son olarak 2018'de ekranlara gelen 'Börü' dizisinde rol aldı.

ROL ALDIĞI PROJELER

2011 - Herşeye Rağmen (Mehmet Demir)

2012 - Dila Hanım (İhsan)

2014 - Paşa Gönlüm (Fikret)

2014 - 2015 Maral: En Güzel Hikayem (Yiğit)

2014 - 2015 Arka Sokaklar (Onur)

2016 - Tatlı İntikam (Tolga)

2016 - 2017 Anne (Ali Arhan)

2018 - Börü (Tolga Erlik)