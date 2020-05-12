Borç filmi ekranlarda seyirciyle buluşuyor

Tufan'ın hayatını idame ettirmek için çalıştığı yer ise küçük bir matbaadır. Her gün evden işe, işten eve giden bir adam olan Tufan'ın bu düzenli ve sıradan hayatı, bir gece yaşanan kriz sonucunda değişiverir. Ailenin yan dairede yalnız yaşayan komşuları Huriye aniden fenalaşır. Huriye'ye bakan doktor, Huriye’nin bir süreliğine bakılması gerektiğini, yoksa risk faktörlerinin mevcut olduğunu söyler. Fakat ona bakabilecek kimse yoktur. Tufan Huriye’yi ortada bırakmayı göze alamaz ve iyileşene kadar ona evinde bakmaya karar verir. Yaşadığı kimi korku ve kaygıların sonucunda Tufan’ın “iyilik” hali önemli sınavlardan geçecektir...

Yönetmen: Vuslat Saraçoğlu

Oyuncular: Serdar Orçin, İpek Türktan, Rüçhan Çalışkur