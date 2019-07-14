Bölük filmi oyuncuları kimler? Bölük filmi konusu nedir?

Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere gibi isimlerin yer aldığı Bölük filmi aramaları yapılmaya başladı. Bölük filmi 14 Temmuz Pazar akşamı saat 20:00’de Atv ekranlarında yayınlanıyor. Filmin oyuncuları ve konusu da bu anlamda merak ediliyor. İşte Bölük filmi konusu ve oyuncuları

BÖLÜK FİLMİ KONUSU

"Bölük", yolları bir kışlada kesişen bir bölük askerin dokunaklı hikayesini anlatıyor. Türkiye'nin farklı farklı yerlerinden gelen ve bir bölükte bir arada kalan askerler, sevgilisini aldattığı gece asker kaçağı olduğunu öğrenen Erdal ve onun gibi farklı geçmişlerden gelen birçok genç adam, farklı karakterlerine rağmen asker ocağının zorluklarına adapte olmak zorundadır. Hayalleri, hedefleri, korkuları ve hırsları olan bu adamlar, askerliğin zorlu koşulları içinde kendilerini geliştirecek, askerliğin ne demek olduğunu öğrenecek ve kendi içlerindeki şeytanlarla savaşmak zorunda kalacaktır...Filmin yönetmen ve senaristliğini Aytaç Ağırlar üstleniyor.

BÖLÜK FİLMİ OYUNCULARI

Bölük filminim oyuncu kadrosunda Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere, Selim Akgül, M. Uğur Civaner, Salih Usta, Olgu Baran Kubilay, Süeyman Kabaali ve Avni Yalçın yer alıyor.