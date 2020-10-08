Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

8 Ekim Perşembe akşamı Tv’de ilk kez Show Tv’de yayınlanan Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi konusu ve oyuncuları ile ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Denis Villeneuve yönetmenliğinde 2017 yılında vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas ve Jared Leto gibi isimler yer alıyor. Filmde gizli bir mezarda bulunanlar, bir endüstri devinin ilgisini çeker. Kayıp efsaneyi bulması için LAPD'de görev yapan Memur K gönderilir.



BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Denis Villeneuve'ün yönetiği Blade Runner 2049, Ridley Scott'ın 1982 yapımı bilim-kurgu klasiğinin izini sürüyor. Film, üstü örtülü bir sırrı keşfetmesiyle 34 yıldır kayıp olan Rick Deckard'ı arayışa geçen K isimli bir blade runner'ın hikâyesini anlatıyor.

Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan Memur K, toplum yaşamını kaosa sokacak olan ve uzun zamandır saklı kalan bir sırrı açığa çıkartır. Bir felaketi önleyebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır.

BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI FİLMİ OYUNCULARI

Ryan Gosling Rolü : K

Harrison Ford Rolü : Rick Deckard

Ana de Armas Rolü : Joi

Jared Leto Rolü : Niander Wallace

Sylvia Hoeks Rolü : Luv

Robin Wright Rolü : Lt. Joshi

Dave Bautista Rolü : Sapper Morton

Mackenzie Davis Rolü : Mariette