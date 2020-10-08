Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi 8 Ekim Perşembe akşamı televizyonda ilk kez izleyici karşısına çıkıyor! Başrollerini Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas ve Jared Leto'nun paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve oturuyor. 2017 yılında vizyona giren film Ridley Scott'ın 1982 yapımı bilim-kurgu klasiğinin izini sürmeyi başarıyor. Peki, Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
8 Ekim Perşembe akşamı Tv’de ilk kez Show Tv’de yayınlanan Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi konusu ve oyuncuları ile ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Denis Villeneuve yönetmenliğinde 2017 yılında vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas ve Jared Leto gibi isimler yer alıyor. Filmde gizli bir mezarda bulunanlar, bir endüstri devinin ilgisini çeker. Kayıp efsaneyi bulması için LAPD'de görev yapan Memur K gönderilir.
BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Denis Villeneuve'ün yönetiği Blade Runner 2049, Ridley Scott'ın 1982 yapımı bilim-kurgu klasiğinin izini sürüyor. Film, üstü örtülü bir sırrı keşfetmesiyle 34 yıldır kayıp olan Rick Deckard'ı arayışa geçen K isimli bir blade runner'ın hikâyesini anlatıyor.
Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan Memur K, toplum yaşamını kaosa sokacak olan ve uzun zamandır saklı kalan bir sırrı açığa çıkartır. Bir felaketi önleyebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır.
BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI FİLMİ OYUNCULARI
Ryan Gosling Rolü : K
Harrison Ford Rolü : Rick Deckard
Ana de Armas Rolü : Joi
Jared Leto Rolü : Niander Wallace
Sylvia Hoeks Rolü : Luv
Robin Wright Rolü : Lt. Joshi
Dave Bautista Rolü : Sapper Morton
Mackenzie Davis Rolü : Mariette