Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

18 Şubat Salı günü Fox Tv’de yayınlanan Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncuları ile izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız’ın yer aldığı Bizim İçin Şampiyon filmi oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan, Sibel Taşçıoğlu gibi isimler yer alıyor. Film, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. İşte Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncuları…

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON KONUSU NE?

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza attılar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu’ndaki 2:26:22’lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot'ın diğer bir başarısı da, Halis Karataş ve Begüm Atman’ın bir araya gelmesine vesile olması.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizim İçin Şampiyon filmi çekimleri İstanbul Zeytinburnu'nda yer alan Veli Efendi Hipodramı'nda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca filmin çekimleri Adapazarı, Bursa ve Konya gibi illerde de çekilirken filmin çekimleri 50 gün sürmüştür.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON OYUNCULARI

Bizim İçin Şampiyon filmi oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan, Si·bel Taşçıoğlu, Ali Seçkiner Alıcı, Serkan Ercan, Erdem Akakçe ve Sekvan Serinkaya yer alıyor.