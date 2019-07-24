Bizans Oyunları konusu nedir? Bizans Oyunları oyuncuları kimler?

Bizans Oyunları filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yönetmenliğini Gani Müjde’nin yaptığı Bizans Oyunları filmi başrollerinde Gürkan Uygun, Tolgahan Sayışman, Gonca Vuslateri, Ünal Yeter, Murat Dalkılıç ve Tuvana Türkay yer alıyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan filmin konusu ve oyuncuları da bağlamda merak ediliyor.

BİZANS OYUNLARI FİLMİ KONUSU

Güney Amerika’nın sıcağı Mayalar'ın canına tak ettirir ve taşının toprağının altın olduğunu duydukları Anadolu’ya göç etmeye karar verirler. Bağcılar civarına yerleşen Mayalar, Türk boyları ile kaynaşır ve Güney Amerika’nın tekniğini Anadolu’nun kültürüyle birleştirirler. Ama kısa zamandaki bu yükselişleri komşuları olan Bizans’ın dikkatini çeker. Barışsever Bizans Kralı 3. Klitor gerçek bir Maya hayranıdır ama imparatorluk içerisinde karısı 5. Klitorya ve kardeşi Muhteris'in entrikalarına engel olamaz. Plana göre Klitorya ve kayınçosu Muhteris, önce Klitor’u ortadan kaldıracak, ardından da Mayaların bütün kadınlarını kaçırıp Bizans zindanlarına atacaktır. Bu şekilde Bizanslılar Maya kadınlarıyla soylarını ıslah ederken Bizans erkekleri de “yalnızlık Allah’a mahsus” deyip çevre kabilelerin düşük profilli kadınlarıyla birleşecek ve Mayalar’ın kusursuz genleri zamanla sıradan DNA’lara dönüşecektir.

BİZANS OYUNLARI FİLMİ OYUNCULARI

Bizans Oyunları : Geym of Bizans filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gani Müjde üstleniyor. Filmin başrollerinde Gürkan Uygun, Tolgahan Sayışman, Gonca Vuslateri, Ünal Yeter, Murat Dalkılıç ve Tuvana Türkay yer alırken, kadroda kendilerine Nazmi Kırık, Altuğ Yücel, Ebru Aykaç, Hazal Şenel, Özge İnce, Ömür Özdemir, Anıl Altınöz, Oğuzhan Uğur, Caner Erdem, Tahsin Hasoğlu isimleri eşlik ediyor.