Biz Size Döneriz konusu ne, oyuncuları kim? Biz Size Döneriz ne zaman çekildi?

Biz Size Döneriz konusu ne? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Filmi hiç izlemeyenle ile yeniden izlemek isteyenler film hakkında arama yapıyor. Bu akşam Tv'de ilk kez Fox Tv ekranlarında yayınlanacak filmin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendi. Filmde iş görüşmesine giden gençlerin başından geçenler anlatılıyor. İşte merak edilen diğer detaylar...

BİZ SİZE DÖNERİZ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, 31 Mart 2017 tarihinde vizyona girdi. Film bu akşam saat 20:00'de Fox Tv ekranlarında olacak.

BİZ SİZE DÖNERİZ KONUSU NEDİR?

Bir iş görüşmesi en fazla ne kadar kötü gidebilir? İş görüşmesine gidip iş görüşmemeyi başarmak mümkün müdür? 4 TL benzinle bir araç ne kadar yol gidebilir? Ya da sadece gidebilir mi? Bir insan kendisine hiç dönülmeden "Biz size döneriz." cevabını en fazla kaç kez duyabilir? İş bir aşk mıdır yoksa aşk bir iş midir?

BİZ SİZE DÖNERİZ OYUNCULARI

Hande Soral

Çağlar Ertuğrul

Alican Yücesoy

Bestemsu Özdemir

Tarık Ündüz

Tuğçe Kurşunoğlu

Fırat Albayram

Özbek Kaplan