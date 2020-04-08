Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7607
  • 7,3649
  • 358.553
  • 93225.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın bitmeyen çilesi

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın bitmeyen çilesi

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın bitmeyen çilesi

Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm'ü okula yazdırmayı unutmuştur.

Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar’a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm’e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister. Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir’i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.


Koronavirüs son verileri

Koronavirüs son verileri

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yüksek tansiyon hastalarını koronavirüsten koruyan 6 öneri

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi ''Fatih'' Çanakkale Boğazı'ndan geçti