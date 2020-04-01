Bir zamanlar Çukurova'da Züleyha ölümden dönüyor

Yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’da bu hafta Züleyha cezaevinde, Fekeli ve Çetin yolda ölümden dönüyor. Yılmaz’ın cezaevine yolladığı yardımlar ve para ile, Züleyha koğuşta ağa ilan edilir. Züleyha çocuklarının hasretiyle gözyaşları içinde yaşarken, bir yandan da herkese yardım etmeye çalışmaktadır. Kimse ne olduğunu anlamadan Züleyha fenalaşır ve ağır zehirlenme vakası olarak hastanaye kaldırılır. Gözler ise hemen Demir’e çevrilir. Züleyha’nın zehirlenmesinde tek şüpheli o’dur. Ancak, Züleyha için tehlike hastahanede de devam edecektir.

DEMİR VE ÜZÜM KIZ’IN SIRRI NE?

Hünkar’ın Züleyha ile haberleştiğini öğrenen Demir yine esip gürler. Evde onun bağırmasından korkan Üzüm, bahçede bir otomobile saklanır! Otomobil Demir’indir ve Demir, Adana dışına çıktığında arabadaki küçük yolcusunu fark eder. Bu plansız seyahat, Demir ve Üzüm’ün bir sır paylaşmasına ve dost olmalarına vesile olacaktır. Ama sırları, Hünkar ve Saniye arasında merak konusudur. Züleyha’nın hastaneye kaldırıldığı haberi şehre yayılınca Hünkar da Yılmaz da koşarak hastaneye gider. Yılmaz geldiğinde henüz kendine gelmemiş olan Züleyha, Hünkar odadayken gözlerini aralar.