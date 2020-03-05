Bir Zamanlar Çukurova Züleyha öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Züleyha kimdir, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Çukurova Züleyha öldü mü? sorusu araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova Züleyha kimdir, kaç yaşında? Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış gibi isimler yer aldığı dizinin son bölümünde Demir, Müjgan’ın yolladığı video kaseti içerisinde Yılmaz ve Züleyha’nın buluştuğunu görmüştü. Çileden çıkan Demir, yeni bölümde herkese hayatı dar ediyor. Demir, Zlüleyha’nın başına silah dayıyor. Züleyha, “Öldür, öldür! Yaşamak istemiyorum artık” diye bağırıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA ÖLDÜ MÜ?

ATV’nin sevilen dizisinin son bölümünde Demir, Müjgan’ın yolladığı video kaseti içerisinde Yılmaz ve Züleyha’nın buluştuğunu görmüştü. Çileden çıkan Demir, yeni bölümde herkese hayatı dar ediyor.

Demir, Zlüleyha’nın başına silah dayıyor. Züleyha, “Öldür, öldür! Yaşamak istemiyorum artık” diye bağırıyor.

Ardından Demir, Züleyha’yı vuruyor. Yeni bölümde Züleyha’ya ne olduğunun netleşmesi bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA KİMDİR?

Dizide Züleyha karakterine Hilal Altınbilek hayat veriyor.

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan Hilal Altınbilek, oyunculuk eğitimini İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. Bunun yanında Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan da oyunculuk eğitimi aldı. 'Derin Sular' dizisi ile ekranlara adım atan Hilal Altınbilek, bu dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı.

2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Burada 'Özlem' karakteri ile geniş kitlelerce tanındı.