Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin izleyenler merak ettiği tek soru ‘Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ oluyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek’in yer aldığı dizi Adana’nın Çukurova ilçesinde geçiyor. Dizinin son bölümünde Züleyha ve Demir bir araya geliyor ve yine eski günlerdeki gibi birbirlerini sevmenin ve kavuşmanın arzusunu yaşıyor. Demir Züleyha’ya onu bu zulümden kurtaracağını söylüyor. Haberimiz içerisinden Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özetine ulaşabilirsiniz

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 41. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde; Hünkar Yılmaz ile Züleyha'yı mahkemeye götürmek istemez. Züleyha'nın masumiyetinin tek şahidi Haminne hiçbir şey hatırlamamaktadır. Züleyha bir yandan masumiyeti ispat etmeye çalışmakta bir yandan da Hünkar'ı her an kaçacağına dair korkutmaya devam edecektir.

Çukurova'da adeta yer yerinden oynarken, Saniye de evdeki fırtınadan nasibini alır ve merdivenlerden yuvarlanır. Gaffur hastaneyi ayağa kaldırırken, Hünkar sağ kolu Saniye'nin yanından bir dakika bile ayrılmaz. Bu olayda da çiftlikteki tüm oklar Züleyha'ya yönelecektir.

Şermin, Sabahattin'i tamamen kaybetmek istemezken, bir de onun başhekim olduğunu öğrenir. Artık, boşanmamaya kararlıdır. Şimdi herkese Şermin Yaman'ın kim olduğunu göstermenin peşine düşer. Ancak Şermin, Paris'e gitmek için çıktığı yolda kendini hastanede bulacaktır.

Abisinin hukuksal işlerini takip gitmek için İstanbul'a giden Behice'yi elbette Fekeli yalnız göndermez. Behice, öğrendikleri karşısında hayatının bir kez daha yıkılır. Tek dayanağı yanındaki Fekeli olacaktır. Üstelik Fekeli, iki ırz düşmanı Behice'yi kaçırmaya kalktığında gözünü kırkmadan silahını da kullanacaktır. Fekeli, Behice'nin üzüntüsünü teselli etmeye çalışırken, girdikleri maddi girdaptan, hem onun hem Müjgan'ın yara almadan çıkması için elinden geleni yapmaya uğraşır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!





