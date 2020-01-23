Bir Zamanlar Çulurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor. İkinci sezonu da heyecanla takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'nın nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında araştırılan "Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını sizler için derledik.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri Adana ve Mersin'de gerçekleştiriliyor. Adana Çukurova’yı temel alan dizi için özel bir plato kurulmuş. İnşaatı 8 ay süren bu dizi platosunu, 450 kişilik profesyonel ekip çalışarak tamamlamış. Dizi seti, 1970’lerin ruhunu yansıtıyor.

Aladağ Çiftliği ise Çukurova ilçesinde yer almıyor. Çiftlik, Adana’nın Karaahmetli köyüne kurulmuş. Adana Karataş yolu üzerinde Tuzla tabelasından sağ döndükten 18 km ileride yer alıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Dizide, Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur rol alıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU NE?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Çukurova’nın en büyük ailelerinden Aladağların hikayesi anlatılacaktır. Hünkar Aladağ kocası öldükten sonra çiftliği ve malları tek başına idare etmiştir. Hünkar hanımın tek oğlu ise Demir’dir. Demir hakimeyeti seven bir adamdır ve annesinden işleri devralmak ister; ancak tam bu sırada Demir Züleyha adında bir işçi kıza aşık olur. Züleyha’yı kadını yapmak isteyen Demir Züleyha’nın başka bir adama aşık aşık olduğunu öğrenir. Züleyha ve abisi Yılmaz işçi olarak geldikleri bu bölgede çalışmaya başlar; ancak onlar bir zalimden kaçıp gelmiş ve burada dikkat çekmemek için kardeşiz demişlerdir; aslında Züleyha abisi olarak tanıttığı Demir’e Demir’de Züleyha’ya ölümüne sevdalıdır. Demir Züleyha’yı elde etmek için zorlarken Yılmaz Demir’i öldürmek ve ondan kurtulmak ister ancak bunu başaramaz. Züleyha istemese de Hünkar onu sevdiği adamı öldürtmekle tehdit eder ve Züleyha sevdiği adam yaşasın diye Demir ile evlenmeyi kabul eder.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleri ile her Perşembe saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.