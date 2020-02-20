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  3. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta neler yaşanacak?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta neler yaşanacak?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta neler yaşanacak"

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin merakla beklenen 56. bölümünün fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizide bu hafta Yamanlar konağına gelen gizemli misafir izleyiciyi şoke edecek. Peki, gizemli misafir hangi konuları aydınlatacak? İşte yeni bölümden dikkat çeken kare…

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00’de yayınlanacak. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Bir Zamanlar Çukurova’da bu hafta, Savcı Jülide’nin Ercüment dosyasını tekrar açması dizinin tansiyonunu artıracak. Yamanlar Konağı’na gelen gizemli misafir ise merak edilen birçok konuyu aydınlatacak..

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin yeni bölümünde Yılmaz’ın telefonlarını dinleyen, Müjgan istediği delilere ulaşacak. Jülide ise bölgedeki konuşmalardan sonra Erüment dosyasını tekrar incelemeye karar verir. Dr. Sabahattin ise bu konunun fazla kurcalanmaması için Jülide’ye ricada bulunur.

Bir Zamanlar Çukurova’da bu hafta savcının dosyayla ilgili araştırmaları heyecan yaratacak. Müjgan’ın konak içindeki gerginliğinin tam ortasına gelen gizemli misafir, geçmişle ilgili gizli kalan pek çok soruya yanıt olabilir…


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