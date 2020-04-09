Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı? Bir Zamanlar Çukurova 63. Yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki haberimizde…

Büyük bir ilgiyle takip edilen dizi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan 62. Bölümde Yılmaz'ın cezaevine yolladığı yardımlar ve para ile, Züleyha koğuşta ağa ilan edilmişti. Dizinin yeni bölümünde en kritik an ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen mektubun ortaya çıkması olacak. Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı? sorusunun yanıtı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 63. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BUGÜN VAR MI?

Bir Zamanlar Çukurova 63. yeni bölümü ile bu akşam (9 Nisan) ATV ekranlarında saat 20.00’de yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünde; Demir hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile Demir’i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.

Bir Zamanlar Çukurova 63. Bölüm en kritik an ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen mektubun ortaya çıkması olacak. Bakalım Yılmaz, aslında iki erkek evladı olduğunu öğrenebilecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 62. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 62. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hünkar'ın Züleyha ile haberleştiğini öğrenen Demir yine esip gürler. Evde onun bağırmasından korkan Üzüm, bahçede bir otomobile saklanır! Otomobil Demir'indir ve Demir, Adana dışına çıktığında arabadaki küçük yolcusunu fark eder. Bu plansız seyahat, Demir ve Üzüm'ün bir sır paylaşmasına ve dost olmalarına vesile olacaktır. Ama sırları, Hünkar ve Saniye arasında merak konusudur.

Züleyha'nın hastaneye kaldırıldığı haberi şehre yayılınca Hünkar da Yılmaz da koşarak hastaneye gider. Yılmaz geldiğinde henüz kendine gelmemiş olan Züleyha, Hünkar odadayken gözlerini aralar. Ve ondan çok zor bir konuda söz vermesini ister. Hünkar her ne kadar dirense de Züleyha'nın gözyaşlarına ve yalvarmalarına daha fazla karşı gelemez ve istediğini yapacağına dair söz verir.

Fekeli ve Çetin ölümle burun buruna gelir. Silahlarını çıkarıp otomobillerini siper ederek uzun bir mücadeleye girişirler. Tüm bu karmaşanın ardından Yılmaz ile Fekeli de tekrar karşı karşıya gelir. Üstelik, gerilen sinirler ile silahlar çekilir ve Fekeli, Yılmaz'ın silahını kendine doğrultur!

Şehirde adeta savaş çıkmış, her yerden bir olay duyulurken, Şermin ise kendi dünyasının derdindedir. Savcı Jülide'yi hem Adana'dan hem Dr. Sabahattin'den uzaklaştırmak için yaptığı planı devreye sokmuş ve seyre başlamıştır. Ama elbette Jülide'nin rüşvet almakla suçlanması ile Sabahattin önce Şermin'den şüphelenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Perçin

Uğur Güneş

Murat Ünalmış

Hilal Altınbilek

Turgay Aydın

Kerem Alışık

Serpil Tamur

Bülent Polat

Selin Yeninci

Melike İpek Yalova

Sibel Taşçıoğlu

Selin Genç